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    HaberlerOtomobil Haberleri 16 Nerenin Plakası? Bursa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:10 |

    16 Nerenin Plakası? Bursa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Plaka kodları illere göre farklılık gösterir. Plakaların hem illere göre olan kodu, hem ilçelere göre harfler ve kodlanmaları birbirinden farklıdır. Her araca göre farklı plaka kodları alınır. Plakalar arabaların hangi ile ait olduğunun bilinmesini sağlar. 16 nerenin plaka kodudur? Bursa’nın ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? 16 plaka ile ilgili detayları sizler için hazırladık.

    16 Nerenin Plakası? Bursa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Plaka kodları iki haneli rakamlardır. Plaka ortasında “Ğ, Ü, Ö, İ, Ş ve Ç” harflerinin dışında Türkçe ’deki tüm harfler kullanılmaktadır. Her ilin ilçesinin kendisine göre harf aralıkları ve o harflerle birlikte kullanılabilecek sayı aralıkları bulunmaktadır.

    16 Nerenin Plakası?

    Plakalar içerisinde bulunan 16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.

    Bursa ilçelerinin bazı plaka kodları ve harfleri:

    Nilüfer: AB > AZ 001 – 99

    BA >BZ 001 – 999
    BAA >BZZ 01 – 99
    CAA > CZZ 01 – 99
    D 0001 – 9999
    DA > DZ 001 – 999
    E 0001 – 9999
    EA > EZ 001 – 999
    FA > FZ 001 – 999
    GA > GZ 001 – 999
    HA > HZ 001 – 999
    K 0001 – 9999
    KA > KZ 001 – 999
    L 0001 – 9999
    LA > LZ 001 – 999
    M 0001 – 5000 / 00001 – 00500

    Keles: DAA > DZZ 01 – 99

    İnegöl: F 0001 – 9999

    Mudanya: JA > JZ 001 -999

    Gemlik: K 78001 - 78100

    İznik: M 6501 - 7000

     

     

     

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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