16 Nerenin Plakası? Bursa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
Plaka kodları illere göre farklılık gösterir. Plakaların hem illere göre olan kodu, hem ilçelere göre harfler ve kodlanmaları birbirinden farklıdır. Her araca göre farklı plaka kodları alınır. Plakalar arabaların hangi ile ait olduğunun bilinmesini sağlar. 16 nerenin plaka kodudur? Bursa’nın ilçelerinin plaka kodları ve harfleri nelerdir? 16 plaka ile ilgili detayları sizler için hazırladık.
Plaka kodları iki haneli rakamlardır. Plaka ortasında “Ğ, Ü, Ö, İ, Ş ve Ç” harflerinin dışında Türkçe ’deki tüm harfler kullanılmaktadır. Her ilin ilçesinin kendisine göre harf aralıkları ve o harflerle birlikte kullanılabilecek sayı aralıkları bulunmaktadır.
16 Nerenin Plakası?
Plakalar içerisinde bulunan 16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.
Bursa ilçelerinin bazı plaka kodları ve harfleri:
Nilüfer: AB > AZ 001 – 99
BA >BZ 001 – 999
BAA >BZZ 01 – 99
CAA > CZZ 01 – 99
D 0001 – 9999
DA > DZ 001 – 999
E 0001 – 9999
EA > EZ 001 – 999
FA > FZ 001 – 999
GA > GZ 001 – 999
HA > HZ 001 – 999
K 0001 – 9999
KA > KZ 001 – 999
L 0001 – 9999
LA > LZ 001 – 999
M 0001 – 5000 / 00001 – 00500
Keles: DAA > DZZ 01 – 99
İnegöl: F 0001 – 9999
Mudanya: JA > JZ 001 -999
Gemlik: K 78001 - 78100
İznik: M 6501 - 7000