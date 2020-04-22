16 Nerenin Plakası? Bursa İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Plaka kodları iki haneli rakamlardır. Plaka ortasında “Ğ, Ü, Ö, İ, Ş ve Ç” harflerinin dışında Türkçe ’deki tüm harfler kullanılmaktadır. Her ilin ilçesinin kendisine göre harf aralıkları ve o harflerle birlikte kullanılabilecek sayı aralıkları bulunmaktadır.



16 Nerenin Plakası?



Plakalar içerisinde bulunan 16 plaka Bursa ilinin plaka kodudur. Bursa ilinin 17 ilçesi bulunur.



Bursa ilçelerinin bazı plaka kodları ve harfleri:

Nilüfer: AB > AZ 001 – 99

BA >BZ 001 – 999

BAA >BZZ 01 – 99

CAA > CZZ 01 – 99

D 0001 – 9999

DA > DZ 001 – 999

E 0001 – 9999

EA > EZ 001 – 999

FA > FZ 001 – 999

GA > GZ 001 – 999

HA > HZ 001 – 999

K 0001 – 9999

KA > KZ 001 – 999

L 0001 – 9999

LA > LZ 001 – 999

M 0001 – 5000 / 00001 – 00500

Keles: DAA > DZZ 01 – 99

İnegöl: F 0001 – 9999

Mudanya: JA > JZ 001 -999

Gemlik: K 78001 - 78100

İznik: M 6501 - 7000