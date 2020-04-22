21 Nerenin Plakası? Diyarbakır İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Güneydoğu Anadolu bölgesinin içerisinde bulunan Diyarbakır ilinin toplamda 17 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: Ergani, Bismil, Çermik, Dicle, Hazro, Bağlar, Hani, Eğil, Çüngüş, Çınar, Yenişehir, Sur, Kayapınar, Silvan, Lice, Kulp, Kocaköy'dür. Diyarbakır ilimiz aynı zamanda büyükşehir illerinden bir tanesidir.



21 Nerenin Plakasıdır?



21 plaka kodu Diyarbakır ilimize aittir. Diyarbakır ilimizden önce 20 plaka kodu ile Denizli ilimiz, bir sonrasında ise 22 plaka koduna sahip olan Edirne ilimiz bulunmaktadır.



Diyarbakır ilimizde, 52 bin civarında otomobil, 6.250 civarında minibüs, 1.500 civarında otobüs, 24 bine yakın kamyonet, 7.000 civarında kamyon, 9.55 civarlarında ise motosiklet, 25 bin civarlarında ise traktör barındıran Kastamonu ili toplamda yaklaşık olarak 125 bin civarında motorlu plakalı araca sahiptir. Ülkemiz motorlu araçlarının binde 6'sı kadarıdır.



Diyarbakır İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri Nelerdir?



- Yenişehir vd: AC - AZ, DA - DZ, EA - EP, FA - FZ, H, M, MA, T

- Ergani: ER - EZ, HA - HZ,

- Lice: LA - LZ

- Silvan: SV -SZ

- Bismil: TA - TZ

- Çermik: UA - UZ

- Çınar: VA - VZ