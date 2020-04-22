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    HaberlerOtomobil Haberleri 23 Nerenin Plakası? Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri
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    22.04.2020 - 18:31 |

    23 Nerenin Plakası? Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Motorlu taşıtlara verilen plakaların üzerinde bulunan harf ve rakamlar, aracın hangi ile ve hangi ilçeye tescilli olduğunu anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda en sık sorulan sorulardan bazıları da 23 nerenin plakası ve Elâzığ ilçelerinin plaka kodları nelerdir olarak sıralanmaktadır. İşte, Elâzığ ilçelerine ait plaka kodları ve numaraları.

    23 Nerenin Plakası? Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Türkiye’ye kayıtlı olan tüm araçların plakaları “TR” ibaresi ile başlamaktadır. Bundan sonra ise sırasıyla; şehir ve ilçe kodları gelmektedir.

    23 Nerenin Plakası?

    23 numaralı plaka kodu, Elazığ’a tescilli motorlu araçların ifade edilmesi için kullanılmaktadır. Türkiye’deki toplam motorlu araçların binde beşi Elazığ’da bulunmaktadır.

    Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

    Elazığ bünyesinde verilen plaka kodları ve harf aralıkları; Merkez (Hazar), Kovancılar, Karakoçan, Palu ve Maden için 5 farklı ilçeye ayrılmış durumdadır. Bu kapsamda Elazığ ilçelerine ait tüm plaka detayları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

    Merkez: AC/AZ, DA/DZ, EA/EZ, FA/FZ (001 ve 999 aralığı); M (0001 VE 4999 aralığı); T (0001 ve 9999 aralığı); Y (0001 ve 4999 aralığı)

    Kovancılar: K (0001 ve 9999 aralığı); M (5000 VE 5099 aralığı); T (5500 ve 5999 aralığı); Y (5500 ve 5999 aralığı)

    Karakoçan: KA/KC (001 ve 999 aralığı); T (5000 ve 5499 aralığı); Y (5000 ve 5499 aralığı)

    Palu: P (0001 ve 9999 aralığı);

    Maden: TC (001 ve 999 aralığı); Y (6500 ve 9999 aralığı)

     

     

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En Başa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasıl en başa döndüğümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
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