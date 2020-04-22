23 Nerenin Plakası? Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

Türkiye’ye kayıtlı olan tüm araçların plakaları “TR” ibaresi ile başlamaktadır. Bundan sonra ise sırasıyla; şehir ve ilçe kodları gelmektedir.



23 Nerenin Plakası?



23 numaralı plaka kodu, Elazığ’a tescilli motorlu araçların ifade edilmesi için kullanılmaktadır. Türkiye’deki toplam motorlu araçların binde beşi Elazığ’da bulunmaktadır.



Elazığ İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri



Elazığ bünyesinde verilen plaka kodları ve harf aralıkları; Merkez (Hazar), Kovancılar, Karakoçan, Palu ve Maden için 5 farklı ilçeye ayrılmış durumdadır. Bu kapsamda Elazığ ilçelerine ait tüm plaka detayları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Merkez: AC/AZ, DA/DZ, EA/EZ, FA/FZ (001 ve 999 aralığı); M (0001 VE 4999 aralığı); T (0001 ve 9999 aralığı); Y (0001 ve 4999 aralığı)

Kovancılar: K (0001 ve 9999 aralığı); M (5000 VE 5099 aralığı); T (5500 ve 5999 aralığı); Y (5500 ve 5999 aralığı)

Karakoçan: KA/KC (001 ve 999 aralığı); T (5000 ve 5499 aralığı); Y (5000 ve 5499 aralığı)

Palu: P (0001 ve 9999 aralığı);

Maden: TC (001 ve 999 aralığı); Y (6500 ve 9999 aralığı)