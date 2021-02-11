 Ağızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye

Hem kolay hazırlanışıyla hem de evde bulunan malzemeleriyle bu kurabiye tarifi kesinlikle benim favori tariflerimdendir. Tatlı ihtiyacı duyduğunuzda mutfağa girip kısa sürede yapabileceğiniz en bol çikolatalı tarif olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda tadı damağınızda kalıp sık sık yapacağınız tatlılar arasına girecektir. O halde bağımlısı olacağınız bu muhteşem yumuşacık damla çikolatalı kurabiye tarifine bakalım:

Malzemeler;

165 gr margarin veya tereyağı

1 yumurta

2,5 su bardağı un

1 bardak pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 bardak damla çikolata

50 gr bitter çikolata







Oda sıcaklığında olan margarini küp küp kesip bir kaba alalım. Ardından pudra şekeri ve yumurtayı ilave edip güzelce yoğuralım. Daha sonrasında un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyelim.

Sıra geldi çikolata şölenine. 50 gr kare çikolatayı bıçak yardımıyla küçük küçük parçalara ayıralım. Ardından damla çikolatalar ile parçalara ayırdığımız çikolatayı hamurumuzun içine atalım. Hamur homojen hale gelene kadar karıştıralım. Fırın tepsimize yağlı kağıt serip hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayalım. Tepsiyi önceden ısıttığımız 180 derece fırına atalım. 5 – 6 dakikadan sonra kurabiyelerimizin alt kısmını kontrol edip, yanmaması için alt fırınınızın rezistansını kapatabilirsiniz.

Toplamda 10-12 dakika pişen kurabiyelerinizi fırından çıkaralım. Bu noktada kurabiyelerin sert bir kıvamda olmaması önemli eğer çok pişerlerse ağızda dağılan bir kurabiye elde edemeyebilirsiniz. Ve yumuşacık kurabiyelerimiz hazır!

Afiyetler olsun!