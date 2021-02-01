Balkan mutfağının gözde böreklerinden: Boşnak mantısı tarifi

Biliyorsunuz ki Balkan mutfağı denilince ilk olarak akla, ağızda dağılan çıtır çıtır el açması börekler gelir. Ben de sizlere Balkanların meşhur hamurlu tarifleri arasından belki de en zor gözüken ve bir o kadar da beğenilen Boşnak Mantısı tarifiyle geldim. Aslında birkaç püf noktasını öğrendiğinizde rahatça yapabileceğiniz bir börektir. Menülerinizin yıldızı olacak olan bu güzide böreği tarifimize uyarak kolayca yapabilirsiniz. İşte vazgeçilmez lezzetlerden biri olan Boşnak Mantısının tarifi:

Malzemeler:

500 gr kıyma

200 gr tereyağı

1 kilo soğan

1 kilo baklavalık un

1 su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz yemeklik kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım yemek kaşığı tuz

Ilık su

Hazırlanışı:

İlk olarak harcımızdan başlıyoruz. Soğanları robottan geçirip bir tencereye alalım ve orta ateşte hafifçe karıştırarak pişirelim. Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ilave edelim. Kıymanın kavrulmaya başladığını gördüğümüzde; Tuz, karabiber ve yemeklik biberi içerisine katıp karıştıralım. Tenceremizi bir kenarda soğumaya bırakalım.

İç harcımız soğurken börek hamurumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Bir kilo unu derin bir kaba alıp yarım yemek kaşığı tuz serpelim ve yavaş yavaş ılık suyumuzu ilave edelim. Hamurumuzun kıvamı kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğuralım. Bu noktada hamurumuzun ne çok sert olmasını ne de çok yumuşak olmasını istiyoruz. Hamurumuzu hazırlarken bir yandan yağımızı bir kapta ısıtalım. Hazırladığımız hamuru iki parçaya ayıralım. İki parçayı da on beşer on beşer bezelere bölelim. Böldüğümüz bezeleri ilk önce una bulayıp ardından merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım.

Pasta tabağı büyüklüğüne getirdiğimiz yufkaların her yerine gelecek şekilde daha önce ısıttığımız yağımızdan 1 yemek kaşığı atarak yufkaları üst üste diziyoruz. Üst üste dizdiğimiz yufkaları merdane yardımıyla yuvarlak bir tepsi büyüklüğünde olacak şekilde açalım. Ardından bıçak yardımıyla yufkamızı kare kare keselim. Göz kararınca kesebilirsiniz fakat yaklaşık 8 santimlik karelere bölmenizde fayda var. Kestiğimiz kare hamurların ortalarına bir tatlı kaşığı kadar kıyma koyup zarf şeklinde kapatalım ve içini doldurup kapattığımız hamurları ters çevirerek fırın tepsimize dizelim. Dizme işlemini yaparken hamurların arasında hiç boşluk bırakmayarak sık sık dizelim.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Böreğinizin her tarafının piştiğinden emin olduğunuzda çıkarıp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.