2 gün tuzda bekleterek hazırlıyorlar, tandırda pişiriyorlar!

Kesilen kazlarımızı 2 gün tuzda bekletiyoruz ancak hava durumuna göre bazen evde bazen de dışarıda saklıyoruz. Eskisi gibi kaz etini tandırda pişiren yok, herkes sobada, fırında pişiriyor ama tandırda pişen kaz daha da lezzetli oluyor."