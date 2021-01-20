• 20 Ocak 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
2 gün tuzda bekleterek hazırlıyorlar, tandırda pişiriyorlar!
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Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde lider konumdaki Kars'ta yörenin önemli lezzetlerinden olan ve özellikle kışın "öğün değil, özel yemek" olarak sofraları süsleyen kaz yemeği için Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Demirkent köyünde tandırlar yakıldı.
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Demirkent köyü sakinlerinden Altınay Karaçöp, kaz eti yemeğinin yörenin en önemli lezzetleri arasında yer aldığını anlatarak, "Kazlar büyüyene kadar arpayla besleriz, ilkbahar yaz aylarında meralarda otlatırız. Kasım ayında kar yağdı mı kesimini yaparız ama özellikle kar yağışını bekleriz ki kazlar kar yedikten sonra kesilsin." dedi.
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