Artan haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Artan yumurta ile ne yapılır?

Yumurtalar buzdolabı olmadan nasıl soğutulur? Haşlanmış yumurtaları buzdolabı olmadan da saklayabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Haşladığınız yumurtayı yeniden buz dolu soğuk suya koyun ve soğutmaya başlayın. Ürünü taze tutmak ve bakteri üremesini önlemek için günde iki kez bu suyu değiştirin. Ürün kabını mutfağın en soğuk yerinde saklayın. Böylece maksimum üç boyunca haşlanmış yumurtanızı saklayabilirsiniz.