• 08 Ağustos 2020 - 10:11 • Son Güncelleme:
Artan haşlanmış yumurta nasıl saklanır? Artan yumurta ile ne yapılır?
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurta lezzetli olduğu kadar çabuk bozulabilen gıdalar arasındadır. Özellikle haşlanmış yumurtalar bu durumu daha da çok güçlendiriyor. Peki, haşlanmış yumurtayı daha uzun saklamanın yöntemleri neler? Artan haşlanmış yumurta ile ne yapılır?
• 08 Ağustos 2020 - 10:11 • Son Güncelleme:
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Haşlanmış yumurta nasıl saklanır?
Haşlanmış yumurtalar çiğ yumurtalara göre daha hızlı bozulur. Artan veya bekleyen yumurta soğur ve tadı değişmeye başlar. Yumurtayı buzdolabında maksimum 3 gün saklayabilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz. Bu süreyi en üst düzeye çıkarmak için birkaç basit yöntemi sizinle paylaştık.
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Buzlu su yöntemi
Haşladığınız yumurtaları dışı kabuklu olacak şekilde çıkarın ve buz dolu bir kabın içerisine koyun. Soğuduktan sonra kağıt havluyla silin; bu yöntem bakteri gelişimini önlemeye yardımcı olacaktır. Buz dolu kabın içinden aldığınız yumurtayı hava almayan kapaklı bir kabın içine yerleştirin. Yumurtanızı bu şekilde buzdolabında 2 gün bayatlamadan saklayabilirsiniz.
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Kabuğu soyulmuş yumurta nasıl saklanır?
Eğer haşlanmış yumurtaların kabuğunu soymuşsanız mümkün olduğu kadar çabuk tüketmeniz gerekir. Haşlanmış ve soyulmuş bir ürün en fazla 12 saatbuzdolabında kalabilir. Bu yüzden 12 saat içinde haşlanmış yumurtalarda küflenme, kararma gibi durumlar meydana gelmediyse rahatlıkla tüketebilirsin.
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Yumurtalar buzdolabı olmadan nasıl soğutulur?
Haşlanmış yumurtaları buzdolabı olmadan da saklayabilirsiniz ancak burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Haşladığınız yumurtayı yeniden buz dolu soğuk suya koyun ve soğutmaya başlayın. Ürünü taze tutmak ve bakteri üremesini önlemek için günde iki kez bu suyu değiştirin. Ürün kabını mutfağın en soğuk yerinde saklayın. Böylece maksimum üç boyunca haşlanmış yumurtanızı saklayabilirsiniz.
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Alternatif yöntem
Yumurtanızı suyun içinde bekletmek yerine bir kabın içerisine alın ve üzerini ıslak havlular ile örtün, kapağı kapatın. Bu yöntem de onların taze ve soğuk kalmasına yardımcı olacaktır. Havluyu nemli tutmak için düzenli olarak değiştirin. Bu gibi yöntemlerde yumurtayı 3 günden fazla sakın saklamayın.
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Öğle yemeğini hafif geçirmek isteyenlere: Yumurta dolması
Malzemeler; 4 adet yumurta, 2 dal taze soğan, 8 dilim pastırma, zeytinyağı, tuz ve karabiber. Haşlanmış yumurtaları ortadan ikiye bölüp, içlerini bir kaseye çıkarın. Üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın. Ardından pastırmaları minik minik doğrayın. Yeniden zeytinyağı ile soteleyip, yumurtalı karışıma ilave edin. Daha sonra yumurtaların içlerini bu karışım ile doldurun. En üste kıyılmış soğanları ilave ederek servis edin.
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Akşam yemeği için farklı başlangıçlar: Karidesli yumurta
Malzemeler; 4 adet yumurta, 1 dal taze soğan, maydanoz, hardal, zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve 4 adet karides. Haşlanmış yumurtaları ikiye bölüp, içlerini bir kaseye çıkarın. Üzerine tuz, karabiber, hardal ve zeytinyağı ekleyerek karıştırın. İnce kıyılmış maydanoz ve taze soğan ilave edin. Ayrı bir tavada sıvı yağ ile 5-6 dakika karidesleri soteleyin. Ardından yumurtaların içlerini hardallı karışım ile doldurun. En üste karidesleri ekleyip, servis edin.
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Meşhur haşlanmış yumurtalı dalyan köfte
Malzemeler; Yarım kilo dana kıyma (köftelik), küçük çay bardaklarından 1 parmak eksik galeta unu, 1 adet orta boy soğan, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı su.İçi için; 4 adet haşlanmış yumurta 1 su bardağı garnitür.Üzeri için; 1 adet yumurta beyazı. Salçalı sos için; 2 yemek kaşığı salça ve 2 su bardağı kadar sıcak su. Püresi için; 3 orta boy patates 1 yemek kaşığı tereyağ, biraz kaşar peyniri rendesi ve tuz.
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Nasıl yapılır?
Köftesi için olan tüm malzemeyi yoğurma kabına alın ve 10 dakika kadar yoğurun. Streç film üzerinde köfteyi rulo yapacak şekilde açın. Ortasına garnitürü ve haşlanan yumurtaları da dizip streç film yardımıyla rulo yapın. Fırın kabına alıp üzerine yumurta beyazı sürün. 180 derecelik ısıtılan fırında 1 saat kadar üzeri kızarana kadar pişirin.
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