• 27 Ocak 2021 - 14:27 • Son Güncelleme:
Buzdolabında saklamanız gereken 10 popüler yiyecek
Yiyeceklerin depolanması söz konusu olduğunda onları olabildiğince uzun süre taze, güvenli ve lezzetli tutmak için dikkate almamız gereken birçok ince ayrıntı vardır. Yanlış koşullarda saklamak; bozulma, küf oluşumu ve hatta böcek istilası gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Süt gibi besinleri buzdolabında saklamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak daha birçok yiyeceği soğuk tutarak, raf ömrünü uzatabilir ve lezzetini koruyabiliriz. Bu noktada bazı gıdaları buzdolabında saklamaya başlayabilirsiniz. İşte buzdolabında saklamaya başlamanız gereken 10 popüler yiyecek...
• 27 Ocak 2021 - 14:27 • Son Güncelleme:
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1. Beyaz un
Mutfağın vazgeçilmez gıdalarından biri olan beyaz un hava geçirmez bir kapta, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde ürün böceklerden korunur ve daha uzun süre taze kalır.
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