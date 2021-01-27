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• 27 Ocak 2021 - 14:27 • Son Güncelleme:

Buzdolabında saklamanız gereken 10 popüler yiyecek

Yiyeceklerin depolanması söz konusu olduğunda onları olabildiğince uzun süre taze, güvenli ve lezzetli tutmak için dikkate almamız gereken birçok ince ayrıntı vardır. Yanlış koşullarda saklamak; bozulma, küf oluşumu ve hatta böcek istilası gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Süt gibi besinleri buzdolabında saklamanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak daha birçok yiyeceği soğuk tutarak, raf ömrünü uzatabilir ve lezzetini koruyabiliriz. Bu noktada bazı gıdaları buzdolabında saklamaya başlayabilirsiniz. İşte buzdolabında saklamaya başlamanız gereken 10 popüler yiyecek...

• 27 Ocak 2021 - 14:27 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Beyaz un
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1. Beyaz un

Mutfağın vazgeçilmez gıdalarından biri olan beyaz un hava geçirmez bir kapta, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde ürün böceklerden korunur ve daha uzun süre taze kalır.

2

Ancak açılan beyaz un 12 ay boyunca buzdolabında saklanırken, oda sıcaklığında sadece 6 ila 8 ay dayanabilir.

32. Kurutulmuş meyve ve sebzeler

2. Kurutulmuş meyve ve sebzeler

Kurutulmuş meyve ve sebzeleri ağzı açılmadan serin kapalı bir dolapta 6 aya kadar uzun süre güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

4

Ancak ambalajını açtıktan sonra buzdolabında saklamalısınız. Böylece raf ömrü 1 aydan 6 aya kadar uzayabilir.

53. Pişmiş hamur işi

3. Pişmiş hamur işi

Ekmeği -özellikle ev yapımı ekmeği- buzdolabında saklamanız tavsiye edilmese de çörekler ve rulolar gibi pastane ürünleri buzdolabında dışarıdakinden daha uzun süre (3 haftaya kadar) taze kalabilir.

6

Son olarak, pizza hamuru ve kurabiyeler güvenli olmadığı için kesinlikle oda sıcaklığında tutulmamalıdır.

74. Elma

4. Elma

Elma, neme dayanıklı bir alışveriş poşetinde buzdolabında saklanmalıdır. Böylece 1 ay boyunca taze ve gevrek kalacaktır.

8

Ancak buzdolabında saklamadan önce elmaları yıkamamanız gerekir. Eğer yıkayıp koyarsanız, daha hızlı bozulmaya neden olur.

95. Fıstık ezmesi

5. Fıstık ezmesi

Açılmamış doğal fıstık ezmesini buzdolabında daha uzun süre taze kalsa bile oda sıcaklığında saklayabiliriz

10

Ancak bir kez açıldığında, uzmanlar onu yalnızca buzdolabında saklamanızı öneriyor.

116. Turunçgiller

6. Turunçgiller

Portakal, mandalina, greyfurt ve diğer turunçgilleri buzdolabında 2-3 hafta kadar saklayabilirsiniz. Ancak oda sıcaklığında yaklaşık sadece 10 gün tutabilirsiniz.

12

Buzdolabında saklarken turunçgilleri bir kaba veya plastik bir torbaya koymanıza gerek yoktur. Böylece hava dolaşımı sağlayarak raf ömrü uzayacaktır.

137. Humus

7. Humus

Marketten hazır humus satın alsanız veya evde yapsanız bile her iki şekilde de oda sıcaklığında tutmak güvenli değildir.

14

Açılmamış hazır pastörize humusu buzdolabında 3 ay kadar saklayabilirsiniz. Ancak açtıktan sonra yaklaşık 1 hafta saklayabilirsiniz. Eğer humusu evde kendiniz yaptıysanız mutlaka 1 hafta içinde tüketmelisiniz.

158. Kuruyemişler

8. Kuruyemişler

Bir torba kuruyemişi açtıktan sonra, nemlerini korumak için onları hava geçirmez bir kapta buzdolabında saklamak daha güvenli olacaktır.

16

Bu şekilde kuruyemişler daha uzun süre taze kalır. Ayrıca, tuzsuz kuruyemişlerin tuzlu kuru yemişlere göre zamanla daha taze kaldığını da unutmayın.

179. Maya

9. Maya

Maya açılmadan bir dolapta yaklaşık 2 yıl kadar uzun süre saklanabilen ürünlerden biridir. Ancak açıldıktan sonra yanlış koşullarda saklanırsa hızlıca bozulur.

18

Bu nedenle buzdolabında hava geçirmez bir kapta saklamak çok önemlidir. Eğer bu şekilde saklayacaksanız en fazla 4 ay boyunca kullanmaya dikkat edin.

1910. Waffle veya pankek

10. Waffle veya pankek

Dondurulmuş waffle veya krep satın aldıysanız, bunları oda sıcaklığında saklamak güvenli değildir. Bu ürünleri buzdolabında (3-4 gün) veya dondurucuda (2 aya kadar) saklamalısınız.

20

Ancak ev yapımı krepler ve waffle'lar hava geçirmez bir kapta 2-3 gün buzdolabında saklanabilir.

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