Buzdolabında saklamanız gereken 10 popüler yiyecek

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1. Beyaz un Mutfağın vazgeçilmez gıdalarından biri olan beyaz un hava geçirmez bir kapta, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde ürün böceklerden korunur ve daha uzun süre taze kalır.