DHA
• 26 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
Çam fıstığının sahte olduğu nasıl anlaşılır?
İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda üretilen çam fıstığı, son yıllarda fiyatı giderek artan gıda ürünlerinden biri oldu. Kilosu 600 liraya kadar yükselen çam fıstığı hem lezzetli hem de sağlıklı olması nedeniyle tercih edilirken, sahte işletmeciler belli işlemlerden geçirdikleri yer fıstığını çam fıstığı gibi satmaya başladı. İki ürün arasındaki fiyat farkı ise çam fıstığındaki fiyat artışı nedeniyle 15 katına kadar çıktı.
DHA
• 26 Ocak 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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