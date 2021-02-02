DHA
• 02 Şubat 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:
Et ve tavuk dönerde tadarak anlaşılamayan hileler
Et ve tavuk dönerde hile ya da tağşiş yapan işletmeler tüketicinin hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Bazı tavuk döner işletmeleri 100 gram fiyatına 50 gram verip, içeriğinde de tavuk derisi kullanıyor. Et dönerde ise hileci işletmeler et dönerin içine kıyma, kırıntı et, sakatat hatta tek tırnaklı eti koyabiliyor. Üstelik bunları tadımla anlamak mümkün değil. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda işletmelerini sıklıkla denetlediğini belirtti.
DHA
• 02 Şubat 2021 - 13:02 • Son Güncelleme:
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Et döner üretim tesisinde çalışanların hijyenden uzak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözler et ve tavuk döner satışı yapan restoranlara çevrildi.
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Dönerin ne kadar hijyenik ortamda üretilip tüketicinin tabağına geldiği kadar hilesiz ve katkısız gelmesi de tartışılan bir başka konu oldu. Restoranlardan bazıları tağşiş ve hilenin önüne geçmek için anlaştıkları kasap ya da et üretim tesislerindeki karkas etleri kendileri seçip mutfaklarında işlerken bazıları ise kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri dana ya da kuzu etini kullanmayı tercih ediyor.
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Et dönere kıyma, sakatat ve tek tırnaklı eti karıştırıyor
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda işletmelerini sıklıkla denetlediğini belirtti. Denetimlere rağmen bazı işletmelerin hileye başvurduğunu anlatan Manavoğlu, Et dönerin içerisine kıyma konulabiliyor.
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Tavuk dönerde en fazla yağ oranı artırılabilir, et dönerde ise farklı ürün ve tek tırnaklı hayvanların eti kullanılabilir. Hangi etin karıştırıldığını tadımla anlayamayacağınız için asıl risk grubu et dönerdir" diye konuştu. Manavoğlu, 3-5 liraya 100 gram tavuk dönerin satılamayacağını, 10-15 liralara satılan tavuk dönerin ya da 15 liradan başlayan et dönerin fiyatının makul olduğunu söyledi.
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Karekod uygulamasıyla etin izi sürülüyor
Hileli ürün ve tağşişin önüne geçmek ve tüketicinin ne yediğini bilmesi için bazı işletmeler teknolojiden faydalanıyor. Karekod sistemini uygulayan bu işletmeler, dananın yetiştirildiği çiftliği, 100 gram et dönerdeki besin değerlerini, kullanılan yağın ne olduğunu, dananın küpe numarasını, kalite belgelerini, karkas halde dananın etinin hangi koşullarda saklandığına kadar tüm bilgileri sisteme yüklüyor.
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'Yaprak gibi kesilen her et döner, yaprak döner değildir'
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde et döner üretimi yapan ve karekod sistemini kullanan tesisin gıda mühendisi Mehmet Erkuş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sık sık tesislerini denetlediğini söyledi. Bazı işletmelerin maliyeti düşürmek için hileye başvurduğunu anlatan Erkuş, Her yaprak şeklinde kesilen döner yaprak döner değildir.
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Kıyma döneri de yaprak şeklinde kesiyorlar. Hile yapma oranı yüksektir. Yağ oranı artırılabilir ve baharatlarla bu baskılanır. Herkes tadına bakarak anlayamaz. Ben gıda mühendisi olarak tadına baksam ben de anlamam hileli ürünü" dedi. Erkuş, karekod uygulamasının tüketicinin içini rahatlattığını ve güvenle yediği etten keyif almayı sağladığını söyledi.
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