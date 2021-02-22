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• 22 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:

Evinizde kolayca yapabileceğiniz 5 baharat karışımı

Baharatlar mutfağımızın temel parçalarından biridir. Amatör şeften, Michelin yıldızına kadar her şef, baharat olmadan hiçbir yemeğin tamamlanamayacağını söyler. İyi bir baharat karışımı herhangi bir yemeğin lezzetini ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir, bu yüzden her tarifte doğru baharatı kullanmak önemlidir. Siz de marketten satın almak yerine, evinizde kolayca tariflerinize yakışacak baharat karışımları hazırlayabilirsiniz. İşte sizin için listelediğimiz her tada özel 5 baharat tarifi...

• 22 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
1MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL1. Bagel veya simit baharat karışımı
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MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL

1. Bagel veya simit baharat karışımı

3 yemek kaşığı beyaz veya siyah susam, 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 1-2 yemek kaşığı kimyon tohumu, 2 çay kaşığı soğan tozu, 2 çay kaşığı sarımsak tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz.

2Nasıl yapılır ve nerede kullanılır

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır?

Tüm malzemeleri küçük bir kapta veya cam kavanozda birleştirin. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Gerekirse, daha fazla tuzla tatlandırın. Bu mükemmel karışımı bagel yapımında ya da diğer hamur işlerinde kullanabilirsiniz.

32. Cips baharat karışımı

2. Cips baharat karışımı

1 tatlı kaşığı soğan tozu, 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı paprika, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1/2 çay kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri, isteğe bağlı pul biber.

4Nasıl yapılır ve nerede kullanılır

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır?

Parmesan hariç tüm malzemeleri küçük bir kapta veya cam kavanozda karıştırın ve serin, kuru bir yerde saklayın. Parmesanı son olarak cipsiniz tazeyken kullanın.

53. Zahter baharat karışımı

3. Zahter baharat karışımı

1 çorba kaşığı kurutulmuş kekik, 1 çorba kaşığı kimyon, 1 çorba kaşığı kişniş, 1 çorba kaşığı kavrulmuş susam, 1 çorba kaşığı sumak, yarım çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı veya daha fazla pul biber (isteğe bağlı).

6Nasıl yapılır ve nerede kullanılır

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır?

Malzemeleri bir cam kavanoza ekleyin ve kavanozu iyice sallayın. Orta Doğu'dan esinlenilmiş bu baharatı neredeyse tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Basit bir avokado tostuna bile çok yakışır.

74. Köri baharat karışımı

4. Köri baharat karışımı

2 yemek kaşığı öğütülmüş kişniş, 2 yemek kaşığı öğütülmüş kimyon, 1/2 yemek kaşığı öğütülmüş zerdeçal, 2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil, 1 tatlı kaşığı kuru hardal, 1/2 çay kaşığı öğütülmüş karabiber, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1/2 çay kaşığı öğütülmüş kakule, 1/2 pul biber.

8Nasıl yapılır ve nerede kullanılır

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır?

Hava geçirmez bir kapta saklamadan önce tüm baharatları bir havana koyun ve toz haline getirmek için tokmak kullanın. Tavuk, et ve dilediğiniz tüm yemeklerde bu karışımı kullanabilirsiniz.

95. Pumpkin spice baharat karışımı

5. Pumpkin spice baharat karışımı

1/2 yemek kaşığı tarçın, 1 yemek kaşığı zencefil, 1 yemek kaşığı muskat rendesi, 1 yemek kaşığı yenibahar, 2 çay kaşığı öğütülmüş karanfil.

10Nasıl yapılır ve nerede kullanılır

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır?

Küçük hava geçirmez bir kavanozda tüm malzemeleri karıştırın ve sallayın. Bu karışım özellikle balkabağı tariflerine çok yakışır. Tart veya içeceklere de eşsiz bir aroma katar. Baharatı haftalarca serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz.

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