• 22 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
Evinizde kolayca yapabileceğiniz 5 baharat karışımı
Baharatlar mutfağımızın temel parçalarından biridir. Amatör şeften, Michelin yıldızına kadar her şef, baharat olmadan hiçbir yemeğin tamamlanamayacağını söyler. İyi bir baharat karışımı herhangi bir yemeğin lezzetini ortaya çıkarma yeteneğine sahiptir, bu yüzden her tarifte doğru baharatı kullanmak önemlidir. Siz de marketten satın almak yerine, evinizde kolayca tariflerinize yakışacak baharat karışımları hazırlayabilirsiniz. İşte sizin için listelediğimiz her tada özel 5 baharat tarifi...
• 22 Şubat 2021 - 12:45 • Son Güncelleme:
1
MİLLİYET.COM.TR / PEMBENAR ÖZEL
1. Bagel veya simit baharat karışımı
3 yemek kaşığı beyaz veya siyah susam, 2 yemek kaşığı haşhaş tohumu, 1-2 yemek kaşığı kimyon tohumu, 2 çay kaşığı soğan tozu, 2 çay kaşığı sarımsak tozu ve 1 tatlı kaşığı tuz.
3
5
7
9
10