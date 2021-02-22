Evinizde kolayca yapabileceğiniz 5 baharat karışımı

Nasıl yapılır ve nerede kullanılır? Tüm malzemeleri küçük bir kapta veya cam kavanozda birleştirin. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Gerekirse, daha fazla tuzla tatlandırın. Bu mükemmel karışımı bagel yapımında ya da diğer hamur işlerinde kullanabilirsiniz.