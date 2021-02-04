Gaziantep'in damak çatlatan yeni lezzeti: Simitbayıldı

Simit heö öğlen hem de akşam tüketilecek Simidi yaptıkları farklı sunum ve lezzetle öğle ve akşam tüketilecek bir yemek haline getirdiğini ifade eden Ömer Aksu, "Yeni yaptığımız lezzetin ismi simit bayıldı. Simit normalde kahvaltılık bir ürün.