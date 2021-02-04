• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
Gaziantep'in damak çatlatan yeni lezzeti: Simitbayıldı
Gaziantep'te simitçi Ömer Aksu, yoğun ilgi gören simit ve imambayıldı yemeğini birleştirerek yeni bir lezzet ortaya çıkardı. Kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer alan simidi öğle veya akşam yemeği sofralarına taşıyan Aksu, 'Simit bayıldı' adını verdiği ve yoğun ilgi gören lezzetin patentini almak için başvuru yaptı
• 04 Şubat 2021 - 08:47 • Son Güncelleme:
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Gastronomi kenti Gaziantep'te simit ustası Ömer Aksu, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelen simidi, imambayıldı yemeği ile birleştirerek 'simit bayıldı' adını verdiği yeni bir yemek yaptı.
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