• 28 Ocak 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi tavuk suyu çorba gençleştiriyor!
Kış aylarında soğuk algınlığı başta olmak üzere birisi hastalandığında ilk aklımıza gelen bol limonlu tavuk suyu çorba yapmak olur. İçelim, iyileşelim isteriz. Peki gerçekten tavuk suyu çorbanın iyileştirici gücü var mı? Yoksa tavuk suyu efsane mi? İşte bu efsanenin peşine düşen Gıda Mühendisi Sümer Songur tavuk suyu çorbanın antik çağa kadar uzanan geçmişinin izlerini sürdü.
• 28 Ocak 2021 - 13:24 • Son Güncelleme:
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Gıda Mühendisi Sümer Songur, tavuk suyu çorbanın tarihini ve tarih boyu hangi hastalıkların şifasında kullanıldığını araştırdı.
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