DHA
• 05 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
Tane tane toplanıp sütle hazırlanıyor! Sağlık için birebir...
Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, yemekleri kadar ünlü menengiç kahvesi tescillendi. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen tescilli lezzet, ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor. Peki, menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? İşte menengiç kahvesi ile ilgili tüm detaylar...
DHA
• 05 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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Osmanlı sultanlarından 4'üncü Murat'ın bir sefer dönüşü uğradığı Gaziantep'te dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Gaziantep adına tescillendi.
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