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DHA
• 05 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:

Tane tane toplanıp sütle hazırlanıyor! Sağlık için birebir...

Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, yemekleri kadar ünlü menengiç kahvesi tescillendi. Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen tescilli lezzet, ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor. Peki, menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? İşte menengiç kahvesi ile ilgili tüm detaylar...

DHA
• 05 Şubat 2021 - 11:24 • Son Güncelleme:
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Osmanlı sultanlarından 4'üncü Murat'ın bir sefer dönüşü uğradığı Gaziantep'te dinlenirken içtiği Menengiç Kahvesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca Gaziantep adına tescillendi.

2Menengiç nedir, nasıl elde ediliyor

Menengiç nedir, nasıl elde ediliyor?

Menengiç kahvesi, farklı aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla favori içecekler arasında yer alıyor. Dağlık alanlarda ekimi yapılmaksızın doğal olarak yetişen menengiç, ağaçlardan elde ediliyor.

3Önce kurutuluyor, sonra kavrularak öğütülüyor

Önce kurutuluyor, sonra kavrularak öğütülüyor

Tadı Antep fıstığını andıran ve sonbaharda ağaçlardan toplanan menengiç taneleri önce kurutuluyor, ardından kavrularak öğütülüyor. Yoğun aroması nedeniyle sütle hazırlanan menengiç kahvesi, Türk kahvesi gibi suyla da pişirilebiliyor.

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Lezzetinin yanı sıra öksürük, kalp damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarını iyi gelen tescilli lezzet, ayrıca bağışlılık sistemini de güçlendiriyor.

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Menengiç kahvesinin kış günlerinin vazgeçilmezi ve şifa deposu olduğunu ifade eden kentteki işletmecilerden Selim Bağcı, kahvenin tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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Kahvenin özellikle kente gelen turistlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını dile getiren Bağcı, bu kahvenin birçok rahatsızlığa da iyi geldiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

7İçinde kafein bulunmuyor

İçinde kafein bulunmuyor

"Menengiç yabani fıstıktır. Fıstığın aşılanmamış halidir. Tamamen doğaldır ve içinde kafein bulunmaz. Menengiç kahvesini yarım yağlı süt ile yapıyoruz. Yağlı bir kahve olduğu için içine kattığımız süt onu hafifleştiriyor. 1 tatlı kaşığı menengiç ve 1 fincan yarım yağlı süt ile yaptığımız kahveyi gelen misafirlerimize ikram ediyoruz.

8400 yıllık tarihi var

400 yıllık tarihi var

Kahvemizin 1635 yılından bu yana 400 yıllık bir tarihi var. Menengiç kahvesine içinde kafein olmamasından dolayı insanların talebi yoğun. Damak tadı çok farklı bir kahve. Doğal özellikleri de çok fazla olduğu için insanlar sıklıkla tüketiyor.

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Şimdi toz menengiç kahvesi de çıkartıldı. Menengiç kahvesi bağışıklık sistemi, ses telleri, öksürük gidermek ve yaşlanmayı önlemek için birebir."

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