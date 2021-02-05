Tane tane toplanıp sütle hazırlanıyor! Sağlık için birebir...

400 yıllık tarihi var Kahvemizin 1635 yılından bu yana 400 yıllık bir tarihi var. Menengiç kahvesine içinde kafein olmamasından dolayı insanların talebi yoğun. Damak tadı çok farklı bir kahve. Doğal özellikleri de çok fazla olduğu için insanlar sıklıkla tüketiyor.