222 Nerenin Telefon Kodu? +222 Hangi Ülkeye Ait?

Alan kodu ülkeden ülkeye ve şehirden şehre değişen rakamların bir bütünüdür. Bu kodlar zaman içerisinde değişmez. Aynı ülke içindeki farklı şehirler aranırken de bu kodlar kullanılır. Uluslararası aramalarda da kullanılan alan kodları telefonla iletişim için gereklidir.

222 Nerenin Telefon Kodu?

Alan kodlarının başında bulunan sıfırlar, aramanın yurt içinde mi yoksa yurt dışına mı yapılacağını belirtir. Alan kodunun başına tek sıfır konulduğunda yurt içi aramak yapılır. 0222 şeklinde yazılan alan kodu Eskişehir'e aittir. Eskişehir, iç Anadolu bölgesinde bulunan bir kenttir. Bilecik, Kütahya, Ankara, Afyonkarahisar ve Konya ile kara sınırı vardır. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bu kentin en ünlü merkezi Porsuk Çayı'dır.

+222 Hangi Ülkeye Ait?

222 alan kodu Moritanya'ya aittir. 1960'ta Fransa'dan bağımsızlık kazanan Moritanya, 1976'da eski İspanyol Sahra'nın güney üçte birini ilhak etmiştir. Polisario gerilla cephesince geri püskürtülmüş ve 3 yıl sonra bölgeden çekilmiştir. Maaouya Ould Sid Ahmed TAYA 1984'te bir darbede iktidarı ele geçirmiş ve Moritanya'yı yirmi yıldan fazla bir süre yönetmiştir.