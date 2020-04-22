266 Alan Kodu Nerenin? 0266 Telefon Kodu Nereye Ait?

Son zamanlarda farklı alan kodları ile aranan kişilerin sayısı bir hayli artmaktadır. 266 telefon kodu ülkemize ait bir telefon kodudur. 266 kodu ile siz de şehrin yerel sabit numaralarını arayabilirsiniz.

266 Nerenin Alan Kodu?

266 alan kodu nerenin sorusunun cevabı 266 alan kodu Balıkesir ilinindir. Balıkesir ve Balıkesir ilçeleri için de 266 alan kodu kullanılır. Yerel sabit numaraları 266 olan Balıkesir ilinin kodu ile arandıysanız sabit bir telefon hattı üzerinden arandınız demektir.

0266 telefon kodu Balıkesir iline ait bir telefon kodudur. Balıkesir ülkenin güney Marmara kısmında bulunan bir ili olup, Marmara denizine kıyısı olan bir şehirdir.