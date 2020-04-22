378 Alan Kodu Nerenin? 0378 Telefon Kodu Nereye Ait?

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378 Nerenin Alan Kodu?

378 telefon alan kodu ülkemizde ki Bartın iline ait bir telefon kodudur. Bartın ilinde ki sabit telefonlara 378 alan kodu verilmiştir.

0378 kodu Bartın şehrinin ilçesine ait bir telefon kodudur. 0378 Bartın ilinin tüm ilçelerine ait olan bir telefon kodudur. Bartın ili ülkemizin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan bir ili olup yaklaşık olarak 200 bin nüfusa sahip bir ilçedir.