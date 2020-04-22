22.04.2020 - 18:39 |
426 Alan Kodu Nerenin? 0426 Telefon Kodu Nereye Ait?
Ülkemizde her ile haberleşme amacı ile bir telefon kodu verilmiştir. Bu telefon kodları her illere özel olup her il için ayrı düzenlenmiştir. 426 telefon kodu da o telefon kodlarından birisidir. Peki, 426 telefon kodunun nereye ait olduğunu biliyor musunuz? İşte 426 telefon koduna ait tüm detaylar.
Bilinmeyen numaralardan dolayı ülkemizde çoğu kişi mağduriyet yaşamaktadır. Dolayısıyla telefon kodların hangi ile ait olduğunu bilmek günümüzde önem arz etmektedir. Her ilin farklı telefon kodları bulunur. Dolayısıyla bu telefon kodları iller arası haberleşmeyi sağlar. 426 alan kodu ülkemizin bir iline aittir. 426 telefon kodu Bingöl iline kayıtlıdır.
426 Nerenin Alan Kodu?
426 alan kodu ülkemizin Bingöl iline ait olan bir telefon kodudur. Her ile özel olan bir kod bulunur. Bingöl ilinin de alan kodu 426'dır.
0426 Bingöl şehrine ait bir telefon kodudur. Ayrıca Bingöl ilçesinin telefon kodları da yine 0426 olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu telefon kodu ile arandıysanız Bingöl ve Bingöl ilçelerinden arandığınıza emin olabilirsiniz.