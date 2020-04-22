478 Alan Kodu Nerenin? 0478 Telefon Kodu Nereye Ait?

Ãœlkemizde bulunan tÃ¼m iller alan koduna sahiptir. BazÄ± illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazÄ± illerin birden fazla alan kodu olabilir. Bu alan kodlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na mutlaka 0 eklenmelidir.

Â 478 Nerenin Alan Kodu?

Ãœlkemizde bulunan 81 ilin alan kodlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Bunlardan birisi de 478 numaralÄ± alan kodudur. 478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline ait bir alan kodudur. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Ardahan ili aranmak istendiÄŸinde 0478 numaralÄ± Ardahan alan kodu girilmelidir.

0478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline aittir. ÅžehirlerarasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde gelen aramanÄ±n alan kodu 0478 ise bu arama Ardahan ilinden yapÄ±lÄ±yor demektir. Ardahan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bir arama yapÄ±lÄ±yor ise Ardahan ilinin alan kodunun girilmesine gerek yoktur.