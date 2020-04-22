BÄ°ST98.3310,73EURO7,580,11USD70,31ALTIN383,941,51
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerTeknoloji Haberleri 478 Alan Kodu Nerenin? 0478 Telefon Kodu Nereye Ait?
    ABONE OL
    22.04.2020 - 18:20 |

    478 Alan Kodu Nerenin? 0478 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Ãœlkemizde birÃ§ok il bulunmaktadÄ±r. Bu illerin hepsi birbirinden farklÄ± alan kodlarÄ±na sahiptir. Bu alan kodlarÄ± ÅŸehirlerarasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde kullanÄ±lÄ±r. 478 numaralÄ± alan kodu da bunlardan birisidir. Peki 478 alan kodu nerenin? 0478 telefon kodu nereye ait? Sizler iÃ§in detaylarÄ± ile 478 alan koduna ait bilgileri derledik.Â

    478 Alan Kodu Nerenin? 0478 Telefon Kodu Nereye Ait?

    Ãœlkemizde bulunan tÃ¼m iller alan koduna sahiptir. BazÄ± illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazÄ± illerin birden fazla alan kodu olabilir. Bu alan kodlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na mutlaka 0 eklenmelidir.

    Â 478 Nerenin Alan Kodu?

    Ãœlkemizde bulunan 81 ilin alan kodlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Bunlardan birisi de 478 numaralÄ± alan kodudur. 478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline ait bir alan kodudur. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Ardahan ili aranmak istendiÄŸinde 0478 numaralÄ± Ardahan alan kodu girilmelidir.

    0478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline aittir. ÅžehirlerarasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde gelen aramanÄ±n alan kodu 0478 ise bu arama Ardahan ilinden yapÄ±lÄ±yor demektir. Ardahan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bir arama yapÄ±lÄ±yor ise Ardahan ilinin alan kodunun girilmesine gerek yoktur.

    Karantinada Corona Günlükleri 5 | Corona ile En BaÅŸa Döndük!Karantinada Corona günlüklerim devam ediyor! Bu videoda Corona ile nasÄ±l en baÅŸa döndüÄŸümüzü sizlere kendi deneyimlerimle anlatmak istedim.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Bozcaada Nerede? Bozcaadaya NasÄ±l Gidilir? (2020)

    Bozcaada Nerede? Bozcaadaya NasÄ±l Gidilir? (2020)

    Emeklilere büyük ÅŸok! Hesaptaki parayÄ± görünce isyan ettiler...

    Emeklilere bÃ¼yÃ¼k ÅŸok! Hesaptaki parayÄ± gÃ¶rÃ¼nce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanÄ±n can çekiÅŸtiÄŸini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanÄ±n can Ã§ekiÅŸtiÄŸini gÃ¶rdÃ¼m'

    486 Alan Kodu Nerenin? 0486 Telefon Kodu Nereye Ait?

    486 Alan Kodu Nerenin? 0486 Telefon Kodu Nereye Ait?

    SÄ±radaki Haber