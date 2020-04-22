478 Alan Kodu Nerenin? 0478 Telefon Kodu Nereye Ait?
Ãœlkemizde birÃ§ok il bulunmaktadÄ±r. Bu illerin hepsi birbirinden farklÄ± alan kodlarÄ±na sahiptir. Bu alan kodlarÄ± ÅŸehirlerarasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde telefon numarasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde kullanÄ±lÄ±r. 478 numaralÄ± alan kodu da bunlardan birisidir. Peki 478 alan kodu nerenin? 0478 telefon kodu nereye ait? Sizler iÃ§in detaylarÄ± ile 478 alan koduna ait bilgileri derledik.Â
Ãœlkemizde bulunan tÃ¼m iller alan koduna sahiptir. BazÄ± illerin bir tane alan kodu bulunuyor iken, bazÄ± illerin birden fazla alan kodu olabilir. Bu alan kodlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na mutlaka 0 eklenmelidir.
Â 478 Nerenin Alan Kodu?
Ãœlkemizde bulunan 81 ilin alan kodlarÄ± bulunmaktadÄ±r. Bunlardan birisi de 478 numaralÄ± alan kodudur. 478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline ait bir alan kodudur. Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan Ardahan ili aranmak istendiÄŸinde 0478 numaralÄ± Ardahan alan kodu girilmelidir.
0478 numaralÄ± alan kodu Ardahan iline aittir. ÅžehirlerarasÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde gelen aramanÄ±n alan kodu 0478 ise bu arama Ardahan ilinden yapÄ±lÄ±yor demektir. Ardahan sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde bir arama yapÄ±lÄ±yor ise Ardahan ilinin alan kodunun girilmesine gerek yoktur.