850 Nerenin Telefon Kodu? +850 Hangi Ülkeye Ait?

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850 Nerenin Alan Kodu?

850 alan kodu Kuzey Kore'ye aittir. Kuzey Kore, kuzey yarım kürede yer alan bir Doğu Asya ülkesidir. Resmi olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan Kuzey Kore, Çin'i kuzeybatı ile sınırlar. Kuzey Kore iki su kütlesi arasında konumlanmıştır. Kuzey Kore'nin doğu sınırı, Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi boyunca uzanmaktadır.

Batıda Kore Körfezi Kuzey Kore ile sınır komşusudur. Rusya Kuzey Kore'yi en kuzey ucunda sınırlandırır. Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Kuzey Kore fiziksel büyüklük bazında 97. en büyük ülkedir. Kuzey Kore'nin nüfusu yaklaşık 25.661.175 kişidir. Yalnızca nüfusa bazında, 195 ülkeden en kalabalık 52. sıradadır. Kuzey Kore nüfusu dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık %0.34'ünü oluşturmaktadır.