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    HaberlerTeknoloji Haberleri 850 Nerenin Telefon Kodu? +850 Hangi Ülkeye Ait?
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    21.04.2020 - 18:44 |

    850 Nerenin Telefon Kodu? +850 Hangi Ülkeye Ait?

    Telefon aracılığı ile ulaşımın sağlandığı ülkelerde alan kodu zorunludur. Her ülkenin bir adet alan kodu bulunur. Bu alan kodları ülke içindeki farklı şehirleraransa da değişmez. Bulunduğunuz ülkeden farklı bir ülkeyi aramak için telefon numarasını tuşlamadan önce alan kodunu girmeniz gerekir. 850 ile başlayan alan kodunun hangi ülkeye ait olduğu ise detaylar ile derledik.

    850 Nerenin Telefon Kodu? +850 Hangi Ülkeye Ait?

    Her şehrin ve her ülkenin özel bir alan kodu vardır. Alan kodları sıfırdan başlar ve ülke sayısına göre devam eder. Uluslararası aramalarda alan kodlarının başına 00 konulur. Aynı ülke içindeki şehirlerarası telefon görüşmeleri yapmak için alan kodunun başına tek 0 konulması yeterlidir. 

     850 Nerenin Alan Kodu? 

     850 alan kodu Kuzey Kore'ye aittir. Kuzey Kore, kuzey yarım kürede yer alan bir Doğu Asya ülkesidir. Resmi olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan Kuzey Kore, Çin'i kuzeybatı ile sınırlar. Kuzey Kore iki su kütlesi arasında konumlanmıştır. Kuzey Kore'nin doğu sınırı, Doğu Denizi olarak da bilinen Japonya Denizi boyunca uzanmaktadır. 

     Batıda Kore Körfezi Kuzey Kore ile sınır komşusudur. Rusya Kuzey Kore'yi en kuzey ucunda sınırlandırır. Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Kuzey Kore fiziksel büyüklük bazında 97. en büyük ülkedir. Kuzey Kore'nin nüfusu yaklaşık 25.661.175 kişidir. Yalnızca nüfusa bazında, 195 ülkeden en kalabalık 52. sıradadır. Kuzey Kore nüfusu dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık %0.34'ünü oluşturmaktadır.

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