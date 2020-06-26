1 milyon Türk Bitcoin’ci oldu

Türkiye’nin kripto paraya en çok yatırım yapan ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısı 1 milyonu aşarken, aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık da işlem hacmi gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Kripto para alım satım platformu Bitci.com’un Genel Müdürü Onur Altan Tan, son araştırmalara göre dünyada 2 binden fazla kripto para borsası bulunduğunu ve bitcoin cüzdanları arasında günde 300 binden fazla transfer gerçekleştiğini söyledi. Tan, “Türkiye ise dünyadaki ülkeler arasında kripto paralara en çok yatırım yapan ülkeler arasında. Ülkemizdeki kripto para yatırımcılarının sayısının 1 milyonu aştığı tahmin ediliyor. Dünya üzerinde en çok kripto para tutan kesimin de yüzde 20 ile yine Türkler olduğu öngörülüyor” dedi.

Türkiye’de kripto para sektörünün hacminin 2019’da günlük 200 milyon dolara yaklaştığını dile getiren Tan, “Türkiye’de faaliyet gösteren 20’ye yakın yerli platform var. Çok sayıda Türk kullanıcı da dünyadaki diğer borsaları kullanıyor. Türk kullanıcıların yarattığı günlük hacmin 500-700 milyon doları aştığını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Hangisi kazandırdı?

Tan, geçen yılın en çok kazandıran yatırım araçlarından birinin bitcoin olduğunu da kaydederek, “Kripto para ile özdeşleşen bitcoin geçen yıl TL cinsinden yatırımcısına yüzde 90’a yakın kazandırdı. Google’ın ortaklık kurduğu Chainlink de geçen yılın en fazla kazandıran yatırım araçlarından oldu” bilgisini verdi.

Paribu CEO’su Yasin Oral da, global kripto para piyasasının 2019 yılını 230 milyar dolarlık büyüklükle kapattığını belirterek, Türkiye’de ise aylık ortalama 500-700 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştiğini aktardı.

Oral, “Kripto paraların dolar bazında performanslarına baktığımızda bitcoin’in yüzde 95, litecoin’in yüzde 36 kazandığını görüyoruz. Ethereum ise yüzde 4 değer kaybetti. Kripto paranın en önemli birimi bitcoin 2019’da ciddi yükseldi. Chainlink de sıçrama yaptı. Litecoin’de de yükseliş oldu. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok ilgi gören para birimi bitcoin. Ardından ethereum, XRP, XLM ve bitcoin cash.” dedi.

2020’de de ilgi sürecek

2020 yılında da ülkemizde kripto paraya olan ilginin artmaya devam edeceğini öngördüklerini vurgulayan Onur Altan Tan, geçen yıl Kalkınma Planı’nda yer alan yerel dijital paranın da önemli olduğunun altını çizdi. Tan, ayrıca kripto para piyasalarında büyük dikkat çeken ve dört yılda bir tekrarlanan bitcoin yarılanması sürecinin geçen dönemlerde olduğu gibi bu yıl da piyasalarda en fazla konuşulacak konuların başında gelmesini beklediklerini ifade ederek, mayıs ayında beklenen bu sürecin özellikle bitcoin tarafında yatırımcı ilgisini artıracak en önemli gelişme olarak dikkat çektiğini kaydetti.

Yatırım yaparken bunlara dikkat

Yasin Oral, bu alanda yatırım yapmak isteyenlere ise şu tavsiyelerde bulundu: “Yatırım tavsiyeleri ve ayakları yere basmayan öngörülerle değil doğru bilgiyle hareket etmek önemli. Bu konuda yönlendirmeler yerine açık kaynaklardan edinilebilecek doğru bilgilere itibar etmek gerekiyor. Yatırım yapılacak olan kripto paranın projelerini, altyapısını, işlem hacmini ve fiyat grafiğini takip emek bir fikir verir. Diğer önemli nokta ise gerçek dışı kar vaatlerine karşı dikkatli olmak. Bunların yanı sıra kişisel veri ve varlıkların korunması kritik bir konu. İşlemlere dair detayları, kişisel verileri ve dijital birikimleri başka kişilerle paylaşmamak gerekiyor. Ayrıca hızlı fiyat değişimleri yaşanması ihtimaline karşı piyasayı dikkatli şekilde takip etmek gerekiyor.”