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Uzmanpara2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı
HaberlerUzmanpara2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı

2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı

Resmi Gazete'de yer alan otomotivdeki ikinci el ticaretine ilişkin düzenleme ile birlikte 6 ay 6 bin km kuralında süre değişti.

26.12.2024 - 09:17 |
2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki kritik düzenleme yer aldı. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı

6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

2. elde 6 ay 6 bin km uygulama süresi uzatıldı

 

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