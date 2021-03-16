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'2021 yılında tahvil alımları devam edecek'

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, "2021 yılında tahvil alımları devam edecek." dedi.

16.03.2021 - 09:55 | | Foreks
'2021 yılında tahvil alımları devam edecek'

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın 2021 yılında tahvil alımlarına negatif faizlerin özel yatırımları ve işletme tasarruflarını olumsuz etkilemesine karşın devam edeceğini söyledi.

Bailey, İngiltere'de enflasyonda kısa vadede hükümetin teşvik adımları ile parlamalar beklendiğini ancak enflasyonun %2 hedefinin altında kalacağını öngördüklerini aktardı.

Başkan, yılın ilk çeyreğinde büyümenin 2019 yılı aynı dönemine oranla %12 gerilemesini beklediklerini de söyledi. 2020 ile karşılaştırıldığında ise daralmanın %4 olacağını öngördü.

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