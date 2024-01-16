2024 yılı bakır tahmini yükseltildi

Cochilco "ABD'de para politikasının normalleşmesi gibi faktörler" nedeniyle tahminin yükseltildiğini, ancak bunun çoğunlukla enerji dönüşümü ve elektrikli araçlardan gelen talep nedeniyle olduğunu belirtti.

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Raporda, 2025 yılında ortalama fiyatların 3,90 dolar/libre olmasını beklediğini kaydetti.

Raporda, Şili'deki bakır üretiminin büyük ölçüde Teckin Quebrada Blanca II projesindeki üretim artışına bağlı olarak %5,7 artarak 2024'te 5,63 milyon tona, 2025'te ise 6 milyon tona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Kurum, dünya bakır üretiminin 2024 yılında %5,8 artışla 22,79 milyon tona, 2025 yılında ise 23,50 milyon tona çıkacağını öngörüyor. Küresel talebin ise 2024 yılında %3,2 artışla 26,13 milyon tona yükselmesi bekleniyor.

Cochilco, küresel bakır fazlasının 2024'te 176.000 ton, 2025'te ise 170.000 ton olmasını bekliyor.