5 Ekim altın kuru fiyatları... Gram ne kadar oldu, çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları ağustos ayında rekor kırmıştı, daha sonra yönünü aşağı çevirdi. Eylül ayında tekrar bir atak geldi fakat eylül ayının sonlarına doğru düşüş yaşandı. Ekim ayıyla birlikte bir atak daha geldi. İşte 5 ekim altın fiyatları...

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının Ons fiyatı 1.899 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 470,75 TL alış 474,87 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 762,76 TL alış 777,76 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.524,90 TL alış 1.555,51 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.048,51 TL alış 3.079,85 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.