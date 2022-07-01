6 ayda 200'e yakın faiz artırım kararı alındı

Merkez bankalarının toplantı kararlarından yapılan derlemeye göre yılın ilk yarısında merkez bankaları gerçekleştirdikleri 332 toplantının 195'inden faiz artırımı yönünde kararla çıktı.

Merkez bankalarının faizde değişikliğe gitmediği toplantı sayısı 131 olurken, 6 kez faiz indirim yönünde karar açıklandı. İndirim kararlarının ikisi Çin Merkez Bankası (PBOC), üçü Rusya Merkez Bankası (CBR) ve biri de Özbekistan Merkez Bankası'ndan geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen yıl üst üste 4 toplantıda yaptığı indirimlerin ardından bu yıl 6 toplantısında da bir değişikliğe gitmedi.

Majör merkez bankalarından ABD Merkez Bankası (Fed) bu yıl düzenlediği 4 toplantıdan son 3'ünde toplam 150 baz puan faiz artırımına gitti. Fed, 2 kez 25 baz puan faiz artırımı yaptıktan sonra son toplantıda 50 baz puanlık beklentinin üzerine çıkarak 75 baz puan bir artırım gerçekleştirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) düzenlediği 4 toplantının hepsinde 25 baz puan artış yaptı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB) geçen ay sürpriz bir karar aldı ve uzun süredir yüzde -0,75 seviyesinde tuttuğu faizi 50 baz puan artırarak yüzde -25'e yükseltti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) yılın ilk yarısında faize dokunmayan bankalar oldu. Analistler ECB'den bu ay bir artırım geleceği yönünde görüş belirtiyor.

Bu yıl en agresif faiz artırımı enflasyon sorunuyla mücadele eden ülkelerden olan Zimbabve Merkez Bankası'ndan geldi. Banka geçen ay faizi 12 bin baz puan artırarak yüzde 80'den yüzde 200'e çıkardı. Ülkede enflasyon en son yüzde 191,6 olarak açıklandı.