AB ekonomik gücünü artırmak istiyor

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuştu.

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2025'in ilk üç haftasında küresel siyasette büyük değişimlerin yaşandığına işaret eden von der Leyen, "Sert jeostratejik rekabetin olduğu yeni bir dönemine girdik. Birbirleriyle çoğunlukla çıkarlar temelinde etkileşime giren kıta büyüklüğündeki güçlerle uğraşıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, söz konusu yeni dinamiğin küresel aktörler arasındaki ilişkilere giderek daha fazla hakim olacağını ve bu durumun angajman kurallarını değiştirdiğini anlattı.

Avrupa'nın değerlerini muhafaza edebilmek için bazı değişiklikler yapması gerektiğini belirten von der Leyen, "Öncelikle burada yapmamız gereken işler var. Çıkarlarımızı korumak ve değerlerimizi savunmak istiyorsak ekonomik olarak güçlü olmalıyız." dedi.

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Von der Leyen, Avrupa'nın yenilikçilik geleneği olan bir özel sektöre, kalifiye iş gücüne, sağlam sosyal altyapıya ve 450 milyonluk bir "tek pazara" sahip olduğunu anımsattı.

REKABET GÜCÜ ARTMALI

Avrupa'nın rekabet gücünü artırması gerektiğine dikkati çeken Ursula von der Leyen, gelecek 5 yılda bu alandaki eylemleri ve çalışmaları yönlendirecek Rekabet Pusulası'nı gelecek hafta açıklayacaklarını söyledi.

Von der Leyen, Rekabet Pusulası ile rakiplerle olan yenilik açığını kapatmayı, karbondan arınmayı, rekabetçiliği artıracak ortak bir yol haritası belirlemeyi, ekonomik dayanıklılığı ve güvenliği güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

AVRUPA'DA ENERJİ PAHALI

Avrupa'da enerji fiyatları ile ilgili von der Leyen, "Avrupa'daki enerji fiyatları yapısal olarak ABD ve Çin'den hala çok daha yüksek. Fiyatlar, AB içinde de önemli ölçüde farklılık gösteriyor." dedi.

Von der Leyen, Rus fosil yakıtlarından aşamalı olarak ayrılış sürecinde ilerlerken enerji fiyatlarını da düşürmeleri gerektiğini, bu aşamada sadece enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin yeterli olmadığını, füzyon, geliştirilmiş jeotermal ve katı bataryalar gibi yeni nesil temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaları gerekeceğini belirterek, Komisyonun şubat ayında yeni uygun fiyatlı enerji planını açıklayacağını anlattı.

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YENİ ORTAKLIKLAR KURULMALI

"Küresel güçler artık ham maddelere ve hayati tedarik zincirlerine erişim için yarışıyor." diyen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa'nın ekonomik dayanıklılığını ve güvenliğini güçlendirmesi için dünya çapında ortaklarla yeni anlaşmalar yapmasının önemine işaret etti.

Ülkelerle yeni etkileşimin yalnızca ekonomik bir gereklilik olmadığını kaydeden von der Leyen, bunun aynı zamanda artan küresel rekabete Avrupa'nın işbirliği içeren yanıtını ortaya koyan bir mesaj niteliği taşıdığını söyledi.

ABD'YE SICAK MESAJLAR

Dünyadaki hiçbir ekonominin Avrupa ve Amerika kadar entegre olmadığını belirten Ursula von der Leyen, "Aramızdaki ticaret hacmi 1,5 trilyon euro civarında bulunuyor. Bu ilişkide sayıların çok ötesinde olan dostluklar, aile bağları, ortak tarih ve kültür bulunuyor." dedi.

Von der Leyen, ABD'nin yeni yönetimiyle erkenden görüşmelere başlayacaklarını, ortak çıkarlara odaklanarak müzakereler yürüteceklerini kaydetti.

TİCARİ İLİŞKİ İKİ TARAFIN ÇIKARINA

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da, "AB ve ABD birbirlerinin en büyük ticaret ve yatırım ortaklarıdır. İstikrarlı, dengeli ve öngörülebilir bir ticaret ilişkisinin sürdürülmesi hem AB'nin hem de ABD'nin çıkarınadır." dedi.

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Olumlu ve adil bir ekonomik işbirliğini ilerletmek ve ortak öncelikler üzerine odaklanmak için yeni ABD yönetimiyle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle beklediklerini belirten Costa, bugün dünyanın çok kutuplu bir hal aldığını ve bu durumun Avrupa için yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.