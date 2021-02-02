AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalırken, 2019'un dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

AB ekonomisi, 2020 genelinde yüzde 6,4, Euro Bölgesi ise yüzde 6,8 küçüldü.

GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da yüzde 0,1, Belçika'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,4 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya’da yüzde 9,1, Avusturya'da yüzde 7,8, İtalya'da yüzde 6,6, Portekiz'de yüzde 5,9, Fransa'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,8, Almanya'da yüzde 3,9 düştü.

İkinci çeyrekte AB yüzde 11,4, Euro Bölgesi yüzde 11,7 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise AB yüzde 11,5, Euro Bölgesi de yüzde 12,4 oranında büyümüştü.