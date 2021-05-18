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AB ekonomisi birinci çeyrekte küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

18.05.2021 - 12:52 | | AA
AB ekonomisi birinci çeyrekte küçüldü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin birinci çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş kaydetti.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Portekiz’de yüzde 3,3, Letonya’da yüzde 2,6, Slovakya’da yüzde 1,8, Almanya’da yüzde 1,7, Danimarka’da yüzde 1,5, İspanya’da yüzde 0,5, İtalya’da yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Portekiz’de yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya’da yüzde 3, Avusturya’da yüzde 2,7, Hollanda’da yüzde 2,6, Çekya ve Letonya’da yüzde 2,1, İtalya'da yüzde 1,4 düştü.

İstihdam birinci çeyrekte düştü

İstihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Euro Bölgesi’nde yüzde 0,3 geriledi.

Söz konusu dönemde istihdam, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla ise AB'de yüzde 1,8, Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

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