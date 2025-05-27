AB finans kuruluşları için stres testi planlıyor

Avrupalı yetkililerin, emeklilik fonları ve sigortacıları da kapsayacak potansiyel bir piyasa krizinin daha geniş bir finansal sistem üzerindeki etkisini inceleme planları, İngiltere Merkez Bankası'nın geçen yıl yaptığı benzer bir ilk uygulamayı takip ediyor.

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Görüşmelerde yer alan iki kişiye göre AB'nin başlıca mali gözlemcilerinin yetkilileri hala banka dışı kurumlara yönelik sistem çapında böyle bir stres testinin ayrıntılarını tartışıyor, ancak bunun önümüzdeki yıl başlatılabileceği konusunda iyimserler.

Financial Times'ın haberine göre bu hamlenin hedge fonlar, özel kredi grupları ve para piyasası fonları arasında gelecekte Avrupalı düzenleyiciler tarafından daha fazla inceleme ve kısıtlamaya tabi tutulabileceklerine dair ciddi endişelere yol açması muhtemel.

2008 mali krizinden bu yana, kredilerin sağlanması bankaların bilançolarından, geleneksel kredi verenler gibi davranan ancak daha hafif düzenlemeye tabi olan diğer firmalara doğru kaymıştı.

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"Sigorta şirketleri ve emeklilik fonları tarafından giderek daha fazla kredi sağlanıyor" diyen Avrupa Merkez Bankası'na göre 2023 sonunda Euro Bölgesi'ndeki toplam 19 milyon euroluk kredi stokunun yaklaşık dörtte birini banka dışı kuruluşlar oluşturuyor.