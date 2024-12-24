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AB gaz depolarını hızlı tüketiyor

Soğuk hava ve deniz yoluyla yapılan ithalatın azalması talebi artırırken, AB gaz depolama tesislerini üç yıl önceki enerji krizinden bu yana en hızlı şekilde boşaltıyor.

24.12.2024 - 09:28 | | Foreks Haber
AB gaz depolarını hızlı tüketiyor

FT'nin bir endüstri kuruluşu olan Gas Infrastructure Europe'un verilerine dayandırdığı haberine göre, bloğun depolama sahalarındaki gaz hacmi, gaz piyasalarında dolum sezonunun sona erdiği Eylül sonundan Aralık ortasına kadar yaklaşık yüzde 19 azaldı.

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Önceki iki yılda aynı dönemde sadece tek haneli düşüşler yaşanmış, normalden yüksek sıcaklıklar depoların kış ısıtma sezonu boyunca nispeten dolu kalmasını sağlamış ve endüstriler yüksek fiyatlar nedeniyle talebi azaltmıştı.

Argus Media'nın Avrupa gaz fiyatlandırma başkanı Natasha Fielding, "Avrupa, sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatındaki düşüşü telafi etmek ve daha güçlü talebi karşılamak için bu kış yeraltı depolarına son iki yıla kıyasla çok daha fazla güvenmek zorunda kaldı" dedi.

AB'nin depolama seviyeleri şu anda yüzde 75 seviyesinde ve Batı Avrupa hükümetlerinin Rusya'nın ithalatına olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışmasından önceki 10 yılın ortalamasının çok az üzerinde. Depolama seviyeleri geçen yıl Aralık ayı ortası itibariyle yüzde 90'a yakındı.

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