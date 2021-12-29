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AB her ülkeye ayrı borç limiti belirleyecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, AB İstikrar Paktı'nda 2022 yılı ortalarında yapılması amaçlanan reformda her üye ülke için ayrı ayrı olmak üzere borç limitleri belirlemek istediklerini söyledi.

29.12.2021 - 12:38 |
AB her ülkeye ayrı borç limiti belirleyecek

Gentiloni, "Bütün üye ülkeleri aynı şekilde değerlendiremeyiz. Üye ülkelerin cari borç/GSYH oranı farklılıkları herkesin aynı şekilde değerlendirilebilmeleri için çok fazla" dedi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'a konuşan Gentiloni, AB İstikrar Paktı'nda yapılacak reformda üye ülkeler için bireysel borç limitleri verilirken, AB Komisyonu'na bütçe kurallarının uygulanması konusunda daha etkin enstrümanlar sağlanması gerektiğini de vurguladı.

AB Komisyonu Üyesi Gentiloni, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling'in dile getirdiği tüm üye ülkeler için borç/GSYH limitinin yüzde 100'e çıkarılması fikrine karşı olduğunu da belirtti.

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