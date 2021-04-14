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AB Komisyonu büyüme tahminlerini artırabilir

Avrupa Birliği Komisyonu 2021 yılı büyüme tahminlerini artırabilir.

14.04.2021 - 10:38 | | Foreks
AB Komisyonu büyüme tahminlerini artırabilir

IMF Bahar Toplantılarına katılan AB Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni, Mayıs ayında yayınlanacak yeni ekonomik tahminlerde 2021 yılı büyüme tahminlerinin artırılabileceğini söyledi.

Avrupa'da ekonomik toparlanmanın yılın ikinci yarısında hız kazanmasını beklediğini ifade eden Gentiloni, muhtemelen bir ay ekonomik görünümün daha olumlu olacağını öngördü.

AB Komisyonu Euro Bölgesi büyüme beklentisini Şubat ayında bu yıl ve gelecek yıl için %3,8 açıklamıştı. Gentiloni, "IMF büyüme tahminlerini artırdı. Muhtemelen toparlanma yolda" dedi.

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