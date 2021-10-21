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AB liderleri enerji fiyatları için bir araya gelecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri son dönemde hızla yükselen enerji fiyatlarını görüşmek için bugün bir araya gelecekler.

21.10.2021 - 08:31 |
AB liderleri enerji fiyatları için bir araya gelecek

Özellikle doğal gaz fiyatında yaşanan rekor artış sonrasında bazı üye ülkeler, AB'nin enerji piyasası kurallarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi.

AB liderlerinin bugünkü toplantısında, ulusal hükümetlerin artan enerji fiyatlarına karşı alabilecekleri tedbirlere yönelik olarak AB Komisyonu'nun geçtiğimiz hafta açıkladığı "araç kutusu" değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, enerji yoklarını düzeltmek için uzun vadeli seçenekler de gündeme gelecek.

AB ülkelerinin çoğu, artan enerji fiyatları karşısında tüketicileri korumak için aralarında enerji vergisi indirimi ve yoksul hane halkları için destekleme sağlama gibi acil eylem planları ortaya koymuş durumdalar. Bugünkü zirvede liderler, diğer ülkeleri de bu örnekleri takip etmeye cesaretlendirecekler.

Diplomatlar, AB üyelerinin enerji fiyatlarına karşı alınacak tedbirler konusunda çok bölünmüş olduklarını, İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın AB'nin regülasyonlarda değişiklik yapmasını, stratejik rezervler oluşturulması için AB ülkelerinin ortak gaz alımı yapmalarını öneriyorlar.

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