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AB, Polonya'nın vereceği desteği onayladı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın rüzgar enerjisinden elektrik üretimine yönelik sağlayacağı 22,5 milyar euroluk kamu desteğini onayladı.

20.05.2021 - 14:34 | | AA
AB, Polonya'nın vereceği desteği onayladı

AB Komisyonu, Polonya hükümetinin deniz üstü (offshore) rüzgar santralleri ile elektrik üretimini destekleme planının, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, rüzgar gibi yenilenebilir enerji yatırımlarına 2030 yılına kadar toplam 22,5 milyar euroluk destek verilmesinin haksız rekabete neden olmayacağı ve bunun Polonya'nın yenilenebilir enerji hedeflerini yakalamasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Program kapsamında Polonya'da rüzgar enerji santrallerinin kurulumuna mali destek sağlanması ve üretilecek elektrikte fiyatların referans değer altına inmesi durumunda farkın kamu tarafından karşılanması öngörülüyor.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. 

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