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AB, Rusya'ya beşinci yaptırım paketini açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya karşı uygulanması planlanan 5’inci yaptırım paketinin içeriğini açıkladı. AB tarafından açıklanan 4 yaptırım paketinin siyasi ve ekonomik sonuçlarının Rusya’yı sert biçimde etkilediğini vurgulayan von der Leyen, “Olaylar karşısında baskımızı daha da artırmamız gerektiği açık. Yaptırımlarımızı bir adım daha ileri götürmeyi teklif ediyoruz” dedi.

05.04.2022 - 17:43 | | DHA
AB, Rusya'ya beşinci yaptırım paketini açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 5’inci yaptırım paketinin 6 ayağı olduğunu belirterek “İlk olarak Rusya'dan kömür ithalatına yılda 4 milyar euro değerinde bir yasak getireceğiz. Bu, Rusya için bir diğer önemli gelir kaynağını kesecek” dedi.

RUSYA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ BANKASI VTB’YE İŞLEM YASAĞI

Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank'ın da aralarında bulunduğu dört önemli Rus bankasına tam işlem yasağı getirileceği ve bu dört bankanın Rus bankacılık sektöründeki pazar payının yüzde 23'ünü temsil ettiği belirtildi. Rus gemilerine tarım ve gıda ürünleri, insani yardım, enerji gibi temel ihtiyaçlar dışında AB limanlarının kapatıldığı söylenirken, Rus ve Belarus kara yolu taşımacılığı operatörlerine yasak geleceği ifade edildi.

BİLİŞİM ÜRÜNLERİNİN İHRACATI YASAKLANIYOR

AB’nin Rusya'nın savunmasız olduğu bölgelerde 10 milyar euro değerinde ihracat yasakları hedeflediğini belirten Ursula von der Leyen, bunun kuantum bilgisayarları ve gelişmiş yarı iletkenleri, ayrıca hassas makine ile nakliye ekipmanlarını içerdiğini vurguladı. Rusya ve oligarklarının odundan çimentoya, deniz ürünlerinden liköre kadar olan ürünlerdeki para akışını kesmek için 5.5 milyar euro değerinde özel yeni ithalat yasakları hedeflendiği ifade edilirken, petrol dahil olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde çalışılmaya devam edileceği belirtildi.

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