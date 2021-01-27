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27.01.2021 - 08:32 |

'AB toparlanma fonu çok yavaş'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, "Avrupa Birliği toparlanma fonu çok yavaş ve karmaşık." ifadelerini kullandı.

'AB toparlanma fonu çok yavaş'
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonunun çok yavaş ilerlediğini ve çok karmaşık olduğunu söyledi.

Financial Times gazetesine konuşan Le Maire, AB'yi 750 milyar euro toparlanma fonunun üye ülkelere dağıtımının daha hızlı olmasının sağlanması için "blokajların" üstesinden gelmeye çağırdı. Le Maire, koronavirüs salgınının Euro Bölgesi'nin mali kısıtlamalarının yeniden değerlendirilmesini gerektireceğini vurguladı.

Le Maire, "Blokajlar olduğunu ve tüm sürecin çok yavaş ilerlediğini görüyorum. Bizim hızlanmamız gerekli ve eğer ekonomik krizden en iyi şartlarla çıkmak istiyorsak para mümkün olduğu kadar hızlı gelmeli" diye konuştu.

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