AB ülkeleri gaz tavan fiyatında anlaşamadı

Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin enerjiden sorumlu bakanlarının katıldığı gayriresmi toplantıda yaz sezonundan önce ortak gaz alımlarının başlatılması, bu konuda dayanışma ile enerji tasarruflarının güçlendirilmesi konusunda genel bir anlaşma sağlandı. Bakanlar ayrıca gaz fiyatlarının, elektrik fiyatları üzerindeki etkisinin önlenmesi gerektiği konusunda da hemfikir olurken, gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda ise anlaşmaya varamadı.

"ENERJİ KRİZİNİN ETKİLERİNİ HAFİFLETMEK GEREK"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela toplantı sonrasında yaptığı açıklamada her ülkenin farklı fikirleri olduğunu belirtirken "En önemli konumuz yüksek gaz fiyatları. Bu konuya odaklanmış durumdayız. Her devletin önlemler hakkında farklı fikirleri ve koşulları var. Mevcut enerji krizinin etkilerini hafifletmek gerek. Toplantıda enerji ve gaz piyasasına yönelik düzenlemeler ve fiyatlar gibi önemli konuları görüştük” dedi.

Sikela ayrıca Avrupa Komisyonu'nun bu görüşmelerin sonuçlarını dikkate alması gerektiğini söyledi. Bu görüşmenin Çekya dönem başkanlığındaki AB ülkelerinin enerjiden sorumlu bakanlarının dördüncü toplantısı olduğunu belirten Sikela, gayriresmi toplantının ardından bakanların resmi bir toplantıda da buluşacağını ifade etti.

"RUSYA'DAN GELEN DOĞAL GAZ ARZI YÜZDE 10'UN ALTINA DÜŞTÜ"

Enerjiden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Kadri Simson ise toplantıda gaza tavan fiyat getirilmesi konusunda anlaşma sağlanamadığını söyledi. Fiyatların sürdürülemez olduğunu ifade eden Simson, "Rusya'dan gelen doğal gaz arzı yüzde 10'un altına düştü. Bu nedenle Avrupa Komisyonu enerji krizini hafifletmek için başka bir önlem paketi üzerinde çalışıyor. Gaz tüketiminin daha da azaltılması gerek. Aralarında dayanışma anlaşması olmayan devletler için de karşılıklı iş birliğinin sağlanması amacıyla çözüm hazırlanmaktadır. Avrupa Komisyonu devletlerden bazı durumlarda en az yüzde 15 oranında zorunlu tasarruf yapmasını isteyebilir. Devletlerin birbirleriyle ve piyasadaki tekliflerde rekabet etmemeleri için ortak gaz alımları gereklidir" dedi.