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14.01.2021 - 14:44 | | AA

AB ülkelerinde ev fiyatları yükseldi

Avrupa Birliği'nde (AB) ev fiyatları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,2'lik artış kaydetti.

AB ülkelerinde ev fiyatları yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2020 yılının üçüncü çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2020 üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,4, 2019'un aynı çeyreğine göre ise yüzde 5,2 yükseldi.

Aynı dönemde ev fiyatları Avro Bölgesi'nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3, önceki yılın aynı dönemine göre de 4,9 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 13,6 ile Lüksemburg'da, yüzde 10,9 ile Polonya’da ve yüzde 8,9 ile de Avusturya’da gerçekleşti.

Ev fiyatları, Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 5, İspanya'da yüzde 1,8, İtalya'da yüzde 1, Hollanda'da yüzde 8,3, ve Belçika'da yüzde 3,1 arttı.

Söz konusu dönemde konut fiyatları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 1,4 ve İrlanda'da yüzde 0,8 geriledi.

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