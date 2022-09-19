ABD 10 yıllık tahvil faizi 11 yılın zirvesinde

Para ve emtia piyasalarında gözler çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in faiz kararına çevrildi. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde.

ABD’de tüketici fiyatlarının ağustos ayında yıllık bazda beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte piyasalarda düşükte olsa 100 baz puan faiz artırımı ihtimali gündeme gelmişti. Fed’in çarşamba günü politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali yüzde 20 olarak öngörülüyor.

Fed’in sıkı para politikasına gidecek olması ABD 10 yıllık tahvil faizinin sert yükselmesine yol açıyor. Bugün tahvil faizi yüzde 3.5’i aşarak 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.