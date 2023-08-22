ABD 10 yıllık tahvil faizi 16 yılın zirvesinde

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine kağıdında getiri bu sabah Asya piyasalarında gerçekleşen işlemlerde 16 yılın zirvesini gördü.

10 yıl vadeli hazine kağıdında getiri yüzde 4,366 ile Kasım 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. 30 yıl vadeli hazine kağıdında da getiri yüzde 4,474 ile 12 yılın en yüksek seviyesine test etti.

2 yıl vadeli hazine kağıdında da getiri yüzde 5'in üzerine çıktı.