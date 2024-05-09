ABD, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı oldu

Verilere göre Almanya'nın ABD ile ticareti Ocak-Mart döneminde 63 milyar euro olarak gerçekleşirken, Çin için bu rakam 60 milyar euronun biraz altında kaldı.

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2023 yılında Çin, 253 milyar euroya ulaşan hacmiyle üst üste sekizinci kez Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu.

Commerzbank Ekonomisti Vincent Stamer, "Almanya'nın ABD'ye ihracatı bu ülkedeki güçlü ekonomi nedeniyle daha da artarken, Çin'e yapılan ihracat ve bu ülkeden yapılan ithalat azaldı" diyerek ilk çeyrekteki değişimi açıkladı.

Stamer, "Çin değer zinciri basamaklarını tırmandı ve eskiden Almanya'dan ithal ettiği daha karmaşık malları giderek daha fazla kendisi üretiyor. Ayrıca Alman şirketleri de Almanya'dan Çin'e mal ihraç etmek yerine giderek daha fazla yerel üretim yapıyor" dedi.

Alman ekonomi enstitüsü IW'den Juergen Matthes, Almanya'nın Çin'den yaptığı mal ithalatının ilk çeyrekte yıllık bazda neredeyse %12 düştüğünü, Çin'e yapılan mal ihracatının ise %1'in biraz üzerinde gerilediğini söyledi.

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Matthes, "ABD ekonomisi beklentileri aşarken Çin ekonomisinin birçok kişinin umduğundan daha kötü performans göstermesi muhtemelen buna katkıda bulunuyor" dedi.