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ABD beklentilerden daha güçlü büyüdü

ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde beklentilerden daha güçlü büyüdü.

25.01.2024 - 16:46 | | Foreks Haber
ABD beklentilerden daha güçlü büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekonomik Analizler Bürosu verilerine göre GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 arttı. Beklenti yüzde 2,0 büyüme olacağı yönündeydi.

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Dördüncü çeyrekte tüketici harcamaları yüzde 2,8 artarken, çekirdek PCE beklendiği gibi yüzde 2,0 oldu.

Dördüncü çeyrekte GSYH deflatörü yüzde 2,3 olan beklentinin altında yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

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