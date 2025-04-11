ABD bu yıl için petrol tahminini düşürdü

EIA'nın "Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, küresel petrol stoklarının bu yılın ikinci çeyreğinde yükseleceğine yönelik öngörülerin petrol fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

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Stoklardaki artışta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin üretim kısıntılarını gevşetmelerinin, OPEC dışı ülkelerde üretimin artmasının ve petrol talebindeki büyümenin yavaşlamasının etkili olacağı değerlendiriliyor.

Buna göre, küresel petrol stoklarının bu yılın ikinci çeyreğinde günlük ortalama 600 bin varil, ikinci yarısında ise günlük ortalama 700 bin varil yükseleceği tahmin ediliyor. Söz konusu artışın 2026'da benzer hızda sürmesi bekleniyor.

Stoklardaki artışa paralel olarak, Brent petrolün varil fiyatının yılın ilk çeyreğinde ortalama 75,83 dolar seviyesinden, dördüncü çeyreğinde ortalama 64 dolara gerilemesi öngörülüyor. 2026 genelinde ise fiyatların ortalama 61,48 dolar seviyesinde seyredeceği hesaplanıyor.

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Bunun yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikaları kapsamında uyguladığı karşılıklı tarifelerin piyasalara etkisi ile Rusya, İran ve Venezuela'ya yönelik mevcut yaptırımların da fiyatları dalgalandırdığı ifade ediliyor.

Buna ek olarak, OPEC+'nın üretim kısıntılarını hangi hızda geri çekeceği ve açıklanan üretim hedeflerine ne ölçüde uyulacağına ilişkin belirsizliklerin de fiyat görünümünü etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.

Böylece, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 67,87 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam, önceki raporda 74,22 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 63,88 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 70,68 dolar olarak hesaplanmıştı.

EIA, geçen yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatını 80,56 dolar, WTI ham petrolün fiyatını ise 76,60 dolar olarak açıklamıştı.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen yıl yaklaşık 13 milyon 210 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ayki raporda ABD'nin ham petrol üretimi bu yıl için 13 milyon 610 bin varil olarak tahmin edilmişti.

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Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük 104 milyon 100 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise günlük 103 milyon 640 bin varil olacağı öngörülüyor.