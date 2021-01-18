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18.01.2021 - 07:43 | | Foreks

ABD büyüme tahmini revize edildi

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yükseltti.

ABD büyüme tahmini revize edildi
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Goldman Sachs analistleri, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bu ay ikinci kez yükselttiler.

Analistler, seçilmiş başkan Joe Biden'in ortaya koyduğu yeni teşvik planının ekonominin Covid-19 salgınının etkilerinden toparlanmasını hızlandıracağını öngördüler.

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,4'ten yüzde 6,6'ya çıkardı.

Yapılan değerlendirmede, "Harcanabilir geliri artıracak teşvikler ve kamu harcamaları bu yıl daha güçlü büyüme ortaya koyacak" ifadelerine yer verildi.

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