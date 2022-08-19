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'Celsius'un çöküşü soruşturulmalı'

ABD hükümetinden yetkililer kripto para fonlama şirketi Celsius Network'ün çöküşünün Enron ve Lehman Brothers'ın çöküşleri gibi bağımsız bir denetçi tarafından soruşturulmasını istedi.

19.08.2022 - 14:42 |
'Celsius'un çöküşü soruşturulmalı'

ABD'de iflasları izlemekten sorumlu kuruluş olan US Trustee Office mahkemeye yaptığı başvuruda Celsius'un operasyonları ve finansal sağlığı konusunda pek çok soru olduğunu, bunun yanı sıra şirket yönetiminin iflasa yol açılmasına nasıl imkan verdiğinin de incelenmesi gerektiğini belirtti.

Başvuruda hakim denetiminde yapılacak bağımsız bir soruşturma ile Celsius'un finansal durumu konusunda sorulara yanıt bulunacağı ve iflas konusunda ciddi şeffaflık getirileceği savunuldu.

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