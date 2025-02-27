ABD ekonomisi 4'üncü çeyrekte büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ekim-aralık dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

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Buna göre, ABD'de GSYH, geçen yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,3 arttı.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde de ABD ekonomisinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,1 büyümüştü.

ABD ekonomisi 2024 genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı gösterdi.

Büyüme hızında geçen yıl bir önceki yıla kıyasla hafif bir yavaşlama görülen ekonomi, 2023'te yüzde 2,9'luk büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın son çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları ile kamu harcamalarındaki artış etkili oldu. Söz konusu yükseliş, yatırımlardaki düşüşle kısmen dengelendi.

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Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e revize edildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da aynı dönemde yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,2 artmıştı.