'ABD ekonomisi bir geçiş döneminin içinde'

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD'deki yüksek enflasyon oranlarının ekonominin pandemiden toparlanmasında "geçiş döneminin" bir sonucu olduğunu savundu.

Beyaz Saray'ın enflasyon ile mücadeledeki adımlarının bir kısmını da ortaya koyan Deese, "ABD Merkez Bankası'na (Fed) gerekeni yapması için bağımsızlık vermemiz gerekli. Fed enflasyon ile mücadele için araçlara sahip. İkinci olarak maliyetleri azaltmamız ve bu dönemde ürünleri aileler için daha satın alınabilir hale getirmemiz gerekli" diye konuştu.

Deese enflasyon ile mücadele planının bir diğer parçasının da federal bütçe açığını aşağı getirmek olduğunu belirterek "Eğer tüm bunları yapabilirsek ABD ekonomisini aileler için daha iyi sonuçlar üretecek istikrarlı büyümeye yönlendirebiliriz" dedi.