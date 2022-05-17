'ABD ekonomisi büyük olasılıkla resesyonda'

"Bunlar geçecek ve sonrasında yeniden büyüme zamanları olacak" diye konuşan Musk, içinde bulunulan zor zamanların 12-18 ay devam edebileceğini ifade etti.

Resesyonun illa kötü bir şey olması gerekmediğini de savunan Musk, bir büyüme döneminin çok uzun süre devam etmesinin sermayenin yanlış dağılmasına, yanlış alanlara tahsis edilmesine yol açtığını belirtti.

Musk ayrıca fiyat artışlarının para basılmasının sonucu olduğunu savundu.