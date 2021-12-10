'ABD ekonomisi büyümeye devam ediyor'

Deese, ABD'de fiyat artışlarının 2022 yılında da devam edip etmeyeceği konusunda bir değerlendirmede bulunmaktan kaçınırken, bağımsız tahmincilerin enflasyonun gelecek yıl içinde "anlamlı şekilde yavaşlayacağını" beklemeye devam ettiklerini ifade etti.

Benzin, doğal gaz ve ikinci el araç fiyatlarının düşmekte olduğunu ancak bu düşüşlerin kasım ayı TÜFE verilerine yansımamış olabileceğini belirten Deese, ABD'nin artan fiyatları düzeltmek, ekonomik toparlanmasını güçlendirmek konusunda eşsiz bir pozisyonda olduğunu savundu.

Deese, Biden yönetiminin şu anda odak noktasının iş gücü piyasasını güçlendirmek olduğunu da vurguladı.